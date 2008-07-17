Смотри, как бесплатно скачать роботов
VQ bars - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8209
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор VQ bars.
Параметры:
Length=5;
Method=3;
Smoothing=1;
Filter=5;
Steady =false;
VQ bars
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8256
