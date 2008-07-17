CodeBaseРазделы
Индикаторы

VQ bars - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор VQ bars.

Параметры:

Length=5;
Method=3;
Smoothing=1;
Filter=5;
Steady =false;


VQ bars

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8256

