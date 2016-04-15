CodeBaseSecciones
3D Oscilator - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1448
Ranking:
(7)
Publicado:
3D_Oscilator.mq4 (3.09 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El oscilador que envía señales cuando se cambia la tendencia. Cuando la línea azul cruza la roja de arriba abajo - Sell, cuando la línea azul cruza la roja de abajo arriba - Buy.

3D Oscilator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8236

