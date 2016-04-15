Mira cómo descargar robots gratis
3D Oscilator - indicador para MetaTrader 4
El oscilador que envía señales cuando se cambia la tendencia. Cuando la línea azul cruza la roja de arriba abajo - Sell, cuando la línea azul cruza la roja de abajo arriba - Buy.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8236
