请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CCI CustomCandles - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 6521
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 CCI CustomCandles.
CCI_Period =14;
CCI_Price =0;
Overbought =100;
Oversold =-100;
CCI CustomCandles
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8220
sell zone fibs
指标 sell zone fibs.4TF Has Bar
指标4TF Has Bar.
CCI_onMA
指标 CCI_onMA.FiboPiv_Daily_DK
指标 FiboPiv_Daily_DK.