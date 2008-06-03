请观看如何免费下载自动交易
指标BreakOut_Panca_eagle.
参量:
extern int NumberOfDays=50;
extern string periodBegin ="00:00";
extern string periodEnd ="05:30";
extern string BoxEnd ="23:00";
extern int BoxBreakOut_Offset=10;
BreakOut_Panca_eagle
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8169
up3x1
该智能交易使用货币对EUR/USD在小时图表上的好成绩。使用指标 MA。Interception
Metatrader窗口在脚本内用键盘或鼠标拦截。