我已经决定在社区里共享我设计的用于 MT4 的指标 Ind-wso-wro-趋势线。您可以从此处获取: http://www.expert-mt4.nm.ru/indicator/Ind-WSO+WRO+Trend Line.mq4, 并且您可以在此看到带有解释的屏幕截图: https://c.mql5.com/18/17/ind-wso-wro-trendline.gif。指标几乎有两年之久了。我未曾将它放出来, 因为我已经没有使用它的想法了。但是使用剪切并尝试方法, 我已经发现一些规律, 好像令我有一点兴趣。有关指标的摘要:

1)指标是在 Widners 振荡器指标的基础上开发的。

2)水平线 (WSO 从 1 至 6 红色支撑线, 和 WRO 从 1 至 6 蓝色阻力线)

3)趋势线并非依分形构筑, 但利用了 WSO 或 WRO 的上升点。

4)趋势线 Trend UP0 和 Trend DN0 有时会交叉并形成一个三角。三角形顶点的角度位于价格走势的目标, 以及价格即将接近此级别时的大概时间。(观测显示价格提早 1-3 根柱线抵达它)

5)如果价格经过高于或低于最后的 WSO/WRO 点, 目标将被取消。为了更好地理解, 请看截图上的点 3。

6)如果价格不超过三角形的顶角, 那么它是趋势反转信号 (高度入场时间)

7)价格上涨/下跌且突破任何线预示着价格将继续在同方向上行进。

通常, 所有观测不能在第一时间被描述, 也许我遗忘了什么, 如果是的话, 我将添加它。如果您有任何问题, 在我的论坛上写给我 http://www.expert-mt4.nm.ru/forum.dhtml (此处的私信里没有点, 我将尝试回答)