Ich hab mich entschieden meinen Entwurf des Indikators "Ind-wso-wro-trend line" für MetaTrader 4, mit der Community zu teilen. Sie können diesen hier finden: http://www.expert-mt4.nm.ru/indicator/Ind-WSO+WRO+Trend Line.mq4, und sehen Sie Screenshots und Erklärungen hier: https://c.mql5.com/18/17/ind-wso-wro-trendline.gif. Der Indikator ist fast 2 Jahre alt. Ich habe ihn nicht verbreitet weil ich keine Ahnung hatte wie ich ihn einsetzen soll. Aber mit der von Ausschneiden und Versuchen Methode habe ich einige Gesetzmäßigkeiten erkannt die mich sehr Interessieren. Kurz über den Indikator:

1) Der Indikator wurde auf der Grundlage des "Widners Oszillator" Indikators erstellt.

2) Die Horizontalen Linien (WSO von 1 bis 6 rote Unterstützungslinien und WRO von 1 bis 6 blaue Wiederstandslinien)

3) Die Trendlinien werden nicht mit Fraktalen erstellt aber mit den Punkten des aufsteigenden WSO und WRO

4) Die Trendlinien Trend-UP0 und Trend-DN0 überschneiden sich manchmal und bilden ein Dreieck. Die Winkel des Dreiecks zeigt auf das Ziel der Preis-Bewegung und die gibt die ungefähre Zeit wann sich der Preis dieser Ebene nähert. (die Beobachtung zeigte dass der Preis es schon eher erreicht; 1-3 Balken)

5) Wenn der Preis über oder unter die letzten WSO/WRO Punkte geht, wird das Ziel verworfen. Für ein besseres Verständnis werfen Sie einen Blick auf den Punkt 3 auf der Abbildung.

6) Wenn der Preis nicht den Winkel des Dreiecks passiert, dann kehrt sich das Trendsignal um (Höchste Zeit in den Markt einzusteigen)

7) Ein Durchbruch des Preises durch eine der Linien (aufwärts/abwärts) zeigt das der Preis seine Bewegung fortsetzt.

Generell kann man nicht alle Beobachtung zu dieser zeit beschreiben, sollte ich irgendetwas vergessen haben werde ich es noch hinzufügen. Haben Sie noch Fragen, dann schreiben Sie mir in dem Forum http://www.expert-mt4.nm.ru/forum.dhtml (Bitte keine privaten Nachrichten)