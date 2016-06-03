Indicator WSO + WRO + Trend Line

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
では、MT4用のインディケータ「Ind-wso-wro-trend line」をご紹介しています。こちらからダウンロードできます。: http://www.expert-mt4.nm.ru/indicator/Ind-WSO+WRO+Trendhttps://c.mql5.com/18/17/ind-wso-wro-trendline.gif もう2年前から存在しますが、使い方前に分からなかったので、アップロードされませんでした。しかし、試行錯誤から面白そうなパターンを調べました。
- このインディケータは、Widners Oscilatorをベースにしています。
- 水平線が表示されます (1～6までのWSOのサポートと1～6までのWROのレジスタンス)。
- トレンドラインがフラクタルのお代わりにWSO･WROの発生点に基づいて作成されます。
- Trend UP0とTrend DN0が三角形を構成しながら交差することがあります。三角形の角が相場の動きのターゲットとターゲット達成するための時間を示します(見たとおり、相場がより1-3本早くくる)。
- 相場がWSO/WROの最終点より以上/以下になる場合、ターゲットはキャンセルされます。詳細はスクリーンショットの3件をご覧ください。
- 相場が三角形の角を越えた場合、相場が反転し、逆トレンドとなります（エントリーシグナル）。
- 相場がサポートやレジスタンスを突破することは、トレンドの継続を示します。
まあ、一回だけで説明するのは難しいですけど、何か覚えたら書きます。質問があればコメントにて受け付けます。 http://www.expert-mt4.nm.ru/forum.dhtml
