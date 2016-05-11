Eu decidi compartilhar minha concepção, o indicador Ind-WSO-WRO-trend line para MetaTrader 4, com a comunidade. Você pode roubá-lo aqui: http://www.expert-mt4.nm.ru/indicator/Ind-WSO+WRO+Trend Line.mq4, e você pode ver a imagem com algumas explicações aqui: https://c.mql5.com/18/17/ind-wso-wro-trendline.gif. O indicador tem quase 2 anos de idade. Eu não deixei ele de lado, porque eu não tinha idéia de como usá-lo. Mas o uso do método de tentativa e erro, eu encontrei algumas regularidades, que lhe parecem interessantes para mim. Sobre o indicador:

1) O indicador foi desenvolvido com base no indicador Oscilador de Widners.

2) As linhas horizontais (WSO de 1 a 6 linhas vermelhas de suporte e WRO de 1 a 6 linhas azuis de resistência)

3) As linhas de tendência são construídas não com os fractais, mas com os pontos de levante de WSO ou WRO

4) As linhas de tendência Trend UP0 e Trend DN0 às vezes se cruzam e formam um triângulo. O ângulo do triângulo aponta para o alvo do movimento de preços e o tempo aproximado em que o preço será próximo a este nível. (a observação mostrou que o preço atinge mais cedo por 1-3 barras)

5) Se o preço passa acima ou abaixo do último ponto de WSO/WRO, o alvo será cancelado. Para melhor compreensão dê um olhada para o ponto 3 na imagem.

6) Se o preço não ultrapassar o ângulo do triângulo, então é sinal de inversão da tendência (a hora de entrar no mercado)

7) O rompimento através de qualquer linha com o preço para cima/baixo demonstra se o preço irá continuar seu movimento na mesma direção.

Em geral, todas as observações não podem ser descritas em um tempo, pode ser que eu esqueci alguma coisa, se assim for, eu vou adicioná-la. Se você tem alguma dúvida, escreva no meu fórum http://www.expert-mt4.nm.ru/forum.dhtml (Não há nenhuma razão em mensagens privadas, eu vou ficar cansado de responder um por um e a mesma coisa)