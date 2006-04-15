CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Indicator WSO + WRO + Trend Line + FIBO - индикатор для MetaTrader 4

SERGEI NAIDENOV | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
19803
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

WSO + WRO + Trend Line + FIBO

Всем доброго времени и сразу ЗЫ: Данная версия индикатора рисует линии как объекты! (это не пригодно для использования в экспертах!)

В этой версии похоже удалось победить проблемку пропущенных баров на графике... (если кто чего заметит поделитесь)

Индикатор наносит разметку на график по сформированным точкам WSO / WRO (поддержки / сопротивления). Количество баров для того что бы считать точку сформированной можно задать в настройках:

  • Period (WSO, WRO) > 0 (default:9)

Почему 9?

К примеру: формирование точки сопротивления происходит при условии если: HIGH 4-х баров слева ниже HIGH 5-го бара, и HIGH 4-х баров справа ниже 5-го (грубо на ладони 5 пальцев и средний длиннее всех. Хотя возможны варианты... :))). Аналогично и формирование поддержки, только вычисления по LOW свечи. В отличии от WSO/WRO - фрактал формируется по 5 барам. (в инете можно найти массу литературы по данному вопросу, так же как и торговых стратегий).

  • Number of lines (WSO, WRO, Trend Line) > 0  - Количество линий поддержки и сопротивления.
  • Fibo lenght line (161.8; 261.8; 423.6) - Уровень фибо. Влияет на длину линий. 
  • Drawing Line RAY Right  - если поставить true, то будет классическое отображение линий.
  • Drawing Horizont Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения линий поддержки / сопротивления.
  • Drawing Trend Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения трендовых линий поддержки / сопротивления.
  • Drawing Right Marker? - влк/вкл. отображения ценовой метки на графике.
  • Delete All Right Marker if DeInit? - удалять или нет метки с графика (можно использовать для смены тайфрейма и оставления меток на графике).
  • ID Drawing Object - ID графических объектов.

Остальные настройки влияют на цвет и толщину линий....

Индикатор можно использовать как информер пробоев...

Буду рад увидеть ваши отзывы и пожелания...

версия для МТ5

Visible Pos Visible Pos

Скрипт для визуализации сделок на графике. Полезен при смене счёта/компьютера.

Индикатор NRTR Индикатор NRTR

Один из вариантов известного индикатора. Идею можно почерпнуть здесь - konkop.narod.ru

Pipsover Pipsover

Пипсовщик.

Kijun-sen+ Kijun-sen+

Отрисовывает на графике линию Киджун с заданным периодом и позволяет прорисовать линию на KijunShift.