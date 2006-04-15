Всем доброго времени и сразу ЗЫ: Данная версия индикатора рисует линии как объекты! (это не пригодно для использования в экспертах!)

В этой версии похоже удалось победить проблемку пропущенных баров на графике... (если кто чего заметит поделитесь)

Индикатор наносит разметку на график по сформированным точкам WSO / WRO (поддержки / сопротивления). Количество баров для того что бы считать точку сформированной можно задать в настройках:

Period (WSO, WRO) > 0 (default:9)

Почему 9?

К примеру: формирование точки сопротивления происходит при условии если: HIGH 4-х баров слева ниже HIGH 5-го бара, и HIGH 4-х баров справа ниже 5-го (грубо на ладони 5 пальцев и средний длиннее всех. Хотя возможны варианты... :))). Аналогично и формирование поддержки, только вычисления по LOW свечи. В отличии от WSO/WRO - фрактал формируется по 5 барам. (в инете можно найти массу литературы по данному вопросу, так же как и торговых стратегий).

Number of lines (WSO, WRO, Trend Line) > 0 - Количество линий поддержки и сопротивления.

Fibo lenght line (161.8; 261.8; 423.6) - Уровень фибо. Влияет на длину линий.

Drawing Line RAY Right - если поставить true , то будет классическое отображение линий.

Drawing Horizont Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения линий поддержки / сопротивления.

Drawing Trend Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения трендовых линий поддержки / сопротивления.

Drawing Right Marker? - влк/вкл. отображения ценовой метки на графике.

Delete All Right Marker if DeInit? - удалять или нет метки с графика (можно использовать для смены тайфрейма и оставления меток на графике).

ID Drawing Object - ID графических объектов.

Остальные настройки влияют на цвет и толщину линий....

Индикатор можно использовать как информер пробоев...

Буду рад увидеть ваши отзывы и пожелания...



версия для МТ5