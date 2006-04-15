Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Indicator WSO + WRO + Trend Line + FIBO - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 19803
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Всем доброго времени и сразу ЗЫ: Данная версия индикатора рисует линии как объекты! (это не пригодно для использования в экспертах!)
В этой версии похоже удалось победить проблемку пропущенных баров на графике... (если кто чего заметит поделитесь)
Индикатор наносит разметку на график по сформированным точкам WSO / WRO (поддержки / сопротивления). Количество баров для того что бы считать точку сформированной можно задать в настройках:
- Period (WSO, WRO) > 0 (default:9)
Почему 9?
К примеру: формирование точки сопротивления происходит при условии если: HIGH 4-х баров слева ниже HIGH 5-го бара, и HIGH 4-х баров справа ниже 5-го (грубо на ладони 5 пальцев и средний длиннее всех. Хотя возможны варианты... :))). Аналогично и формирование поддержки, только вычисления по LOW свечи. В отличии от WSO/WRO - фрактал формируется по 5 барам. (в инете можно найти массу литературы по данному вопросу, так же как и торговых стратегий).
- Number of lines (WSO, WRO, Trend Line) > 0 - Количество линий поддержки и сопротивления.
- Fibo lenght line (161.8; 261.8; 423.6) - Уровень фибо. Влияет на длину линий.
- Drawing Line RAY Right - если поставить true, то будет классическое отображение линий.
- Drawing Horizont Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения линий поддержки / сопротивления.
- Drawing Trend Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения трендовых линий поддержки / сопротивления.
- Drawing Right Marker? - влк/вкл. отображения ценовой метки на графике.
- Delete All Right Marker if DeInit? - удалять или нет метки с графика (можно использовать для смены тайфрейма и оставления меток на графике).
- ID Drawing Object - ID графических объектов.
Остальные настройки влияют на цвет и толщину линий....
Индикатор можно использовать как информер пробоев...
Буду рад увидеть ваши отзывы и пожелания...
Скрипт для визуализации сделок на графике. Полезен при смене счёта/компьютера.Индикатор NRTR
Один из вариантов известного индикатора. Идею можно почерпнуть здесь - konkop.narod.ru
Пипсовщик.Kijun-sen+
Отрисовывает на графике линию Киджун с заданным периодом и позволяет прорисовать линию на KijunShift.