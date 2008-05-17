Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
linreg - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5908
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой индикатор, будет полезен для начинающих. Даже присутствует оптимизированность.
Параметры:
int LRPeriod=13;
linreg
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8139
Digistoch-1
Индикатор несет в себе рекомендационный характер. Показывает сигналы на основе стохастика.mt4mm
Автоматический расчет размера лота по заданному проценту риска и открытие ордера (ордеров)
Tro_Mid
Показывает когда продавать, а когда покупать, но не все так просто.Tickwatcher 2.0
Еще один индикатор, показывающий рекомендации по каждой валютной паре и периоду.