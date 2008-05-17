CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

linreg - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5908
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор, будет полезен для начинающих. Даже присутствует оптимизированность.

Параметры:

int LRPeriod=13;



linreg

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8139

Digistoch-1 Digistoch-1

Индикатор несет в себе рекомендационный характер. Показывает сигналы на основе стохастика.

mt4mm mt4mm

Автоматический расчет размера лота по заданному проценту риска и открытие ордера (ордеров)

Tro_Mid Tro_Mid

Показывает когда продавать, а когда покупать, но не все так просто.

Tickwatcher 2.0 Tickwatcher 2.0

Еще один индикатор, показывающий рекомендации по каждой валютной паре и периоду.