Автоматический расчет размера лота по заданному проценту риска и открытие ордера (ордеров)

Индикатор несет в себе рекомендационный характер. Показывает сигналы на основе стохастика.

Показывает когда продавать, а когда покупать, но не все так просто.

Еще один индикатор, показывающий рекомендации по каждой валютной паре и периоду.