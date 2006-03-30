CodeBaseРазделы
Скрипты

Interception - скрипт для MetaTrader 4

Avals | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
IdleLib.dll (60 KB)
shablon.mq4 (1.41 KB) просмотр
shablon.zip (33.86 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Нужен для организации управляемых пользователем действий. Например пошаговый эмулятор торгов.

Состав:
  • IdleLib.dll - библиотека перехвата. Установить в папку "libraries"
  • shablon.mq4 - пример скрипта перехватывающего все события окон MetaTrader и распечатывающий код события (например нажатой клавиши) и имя окна, где это событие произошло.

Interception

