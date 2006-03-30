Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Interception - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7756
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Нужен для организации управляемых пользователем действий. Например пошаговый эмулятор торгов.
Состав:
Состав:
- IdleLib.dll - библиотека перехвата. Установить в папку "libraries"
- shablon.mq4
- пример скрипта перехватывающего все события окон MetaTrader и
распечатывающий код события (например нажатой клавиши) и имя окна, где
это событие произошло.
ROC2 VG
Построение индикаторов ROC двух произвольных типов ( и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.Report
Генератор отчетов
StepByStep
Пошаговый прогон исторических данных для ручного тестирования торговли.TrendCapture
Примитивный эксперт, который учится на собственных ошибках