Indikatoren

GA ind 2 color - Indikator für den MetaTrader 4

Алексей
Ansichten:
722
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ich bin über diese Webseite auf diesen Indikator gestoßen. Um sie anschaulicher zu machen habe ich die zwei-Farben-Version von Dimitry bestellt. Ich danke ihm dafür sehr. Um keine öffentliche Werbung dafür zu machen, habe ich hier keine Links zu seiner Website hinzugefügt.



GA ind 2 color



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8127

