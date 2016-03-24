und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
GA ind 2 color - Indikator für den MetaTrader 4
722
Ich bin über diese Webseite auf diesen Indikator gestoßen. Um sie anschaulicher zu machen habe ich die zwei-Farben-Version von Dimitry bestellt. Ich danke ihm dafür sehr. Um keine öffentliche Werbung dafür zu machen, habe ich hier keine Links zu seiner Website hinzugefügt.
GA ind 2 color
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8127
