CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
1212
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Eng. Waddah Attar

Indicador modificado Waddah Attar Explosion.

Indicador Mtf_waddah_attar_explosionsa m2

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8095

Todoa ADX, RSI, CCI. Todoa ADX, RSI, CCI.

Por meio desses indicadores, você pode alternar os timeframes no MetaTrader, como todos os períodos a sua frente.

AMA Slope AMA Slope

Indicador AMA Slope.

up3x1 up3x1

Um EA que demonstra as excelentes propriedades no H1 com EUR/USD. Foram utilizados indicadores MA.

Base64 Base64

Simples codificação/decodificação de entradas na Base64.