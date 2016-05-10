Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA - indicador para MetaTrader 4
Autor: Eng. Waddah Attar
Indicador modificado Waddah Attar Explosion.
Indicador Mtf_waddah_attar_explosionsa m2
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8095
Todoa ADX, RSI, CCI.
Por meio desses indicadores, você pode alternar os timeframes no MetaTrader, como todos os períodos a sua frente.AMA Slope
Indicador AMA Slope.