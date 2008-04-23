CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
5198
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Eng. Waddah Attar

Модифицированный индикатор Waddah Attar Explosion.

Индикатор Mtf_waddah_attar_explosionsa m2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8095

ADX & MA ADX & MA

Стратегия торговли базируется на двух индикаторах: ADX и MA.

GTerminal_V5 Graphic orders and indicators GTerminal_V5 Graphic orders and indicators

Исполнение приказов по наклонным линиям графики. Для реальной торговли и обучения в тестере стратегий реализованы графические ордера.

All ADX, RSI, CCI. All ADX, RSI, CCI.

С помощью этих индикаторов, Вы можете не переключать периоды графика в MetaTrader. Так как все периоды будут у Вас перед глазами.

AMA Slope AMA Slope

Индикатор AMA Slope.