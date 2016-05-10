Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
IINwmarrows - indicador para MetaTrader 4
- 985
Autor: Last little modified by Iin Zulkarnain
Mostra quando vender e quando comprar, mas nem sempre simples é assim.
Indicador iinwmarrows
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8091
b-SharingDoW
O recebimento dos resultados dos testes de EA pelos dias da semana.FanSimple8_4MEn
Canto direito - direção do movimento de preços; sinais de 8(9) TFs (1M-1W); para 8 MAs (def. 5,21,55)
AMA Slope
Indicador AMA Slope.Todoa ADX, RSI, CCI.
Por meio desses indicadores, você pode alternar os timeframes no MetaTrader, como todos os períodos a sua frente.