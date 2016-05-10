CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

IINwmarrows - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
985
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Last little modified by Iin Zulkarnain

Mostra quando vender e quando comprar, mas nem sempre simples é assim.


Indicador iinwmarrows

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8091

b-SharingDoW b-SharingDoW

O recebimento dos resultados dos testes de EA pelos dias da semana.

FanSimple8_4MEn FanSimple8_4MEn

Canto direito - direção do movimento de preços; sinais de 8(9) TFs (1M-1W); para 8 MAs (def. 5,21,55)

AMA Slope AMA Slope

Indicador AMA Slope.

Todoa ADX, RSI, CCI. Todoa ADX, RSI, CCI.

Por meio desses indicadores, você pode alternar os timeframes no MetaTrader, como todos os períodos a sua frente.