Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren: ADX and MA.



Das System wird etwas genauer hier beschrieben. Ein detaillierte Artikel über den Test dieses Systems ist erhältlich in unserem magazine's issue from 21.04.2008. Sie können darüber in unserem Forum diskutieren oder auch weitere Vorschläge machen.<br5/>

Algorithmus der Trading-Strategie:

1. Öffnen Sie einen Tageschart für EURUSD Lotgröße 0.1.

2. Zeichnen Sie einen ADX mit der Periode 14, und markieren Sie den Level 20 in dem Indikatorfenster.

3. Zeichnen Sie einen gleitenden Durchschnitt (MA) mit der Periode 21.

Kaufsignal: die Bar schließt oberhalb der MA und die ADX-Linie ist oberhalb von 20.

Verkaufssignal: Die Bar schließt unterhalb von MA und die ADX Linie ist oberhalb von 20.

In beiden Fällen sollten die offenen Position geschlossen werden, wenn die Bar die MA Linie in die entgegengesetzte Richtung schneidet.

Bei einem Test der oben aufgeführten Regel in dem Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11, erhalten wir die folgenden Ergebnisse (Bei Close-Kursen):

Wir haben sowohl für Kauf- als auch für Verkaufsorders TakeProfit, StopLoss, TralingStop hinzugefügt. Nach erneuter Optimierung mit den neuen Parametern dem selben Zeitraum, erhalten wir nun die folgenden Ergebnisse:

In unserem Magazin vom 21.04.2008 finden Sie einen Forward-Test, der sich nicht auf den optimierten Bereich bezieht.

