A estratégia baseia-se em dois indicadores: ADX e MA.



O sistema é descrito em mais detalhes aqui. Um artigo detalhado sobre o teste deste sistema está disponível na edição da nossa revista: edição de 21.04.2008. Você pode discutir ou dar sugestões no nosso fórum.

Algoritmo da Estratégia de Negociação:

1. Abra um gráfico diário de EUR USD, lotes 0.1.

2. Desenhe um ADX com o período 14, marcar o nível 20 no indicador.

3. Desenhe um MA com o período 21.

Sinal de compra: A barra fecha acima do MA e a linha ADX é superior a 20.

Sinal de venda: A barra fecha abaixo do MA e a linha ADX é superior a 20.

Em ambos os casos, negociações devem ser fechadas assim que a barra intersecta o MA na direção oposta.

Tendo testado as regras acima no período de 11/01/2007 a 11/01/2008, obteve-se os seguintes resultados (a preços próximos):

Nós adicionamos TakeProfit, StopLoss, TralingStop, os valores para comprar e para vender estão sendo adicionados separadamente. Tendo otimizado novos parâmetros no mesmo período, obteve-se o seguinte resultado para a EA:

Você pode encontrar os resultados de um teste para a frente, fora da área de otimização na nossa revista: edição de 21.04.2008.

