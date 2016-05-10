Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ADX & MA - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 895
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A estratégia baseia-se em dois indicadores: ADX e MA.
O sistema é descrito em mais detalhes aqui. Um artigo detalhado sobre o teste deste sistema está disponível na edição da nossa revista: edição de 21.04.2008. Você pode discutir ou dar sugestões no nosso fórum.
Algoritmo da Estratégia de Negociação:
1. Abra um gráfico diário de EUR USD, lotes 0.1.
2. Desenhe um ADX com o período 14, marcar o nível 20 no indicador.
3. Desenhe um MA com o período 21.
Sinal de compra: A barra fecha acima do MA e a linha ADX é superior a 20.
Sinal de venda: A barra fecha abaixo do MA e a linha ADX é superior a 20.
Em ambos os casos, negociações devem ser fechadas assim que a barra intersecta o MA na direção oposta.
Tendo testado as regras acima no período de 11/01/2007 a 11/01/2008, obteve-se os seguintes resultados (a preços próximos):
Nós adicionamos TakeProfit, StopLoss, TralingStop, os valores para comprar e para vender estão sendo adicionados separadamente. Tendo otimizado novos parâmetros no mesmo período, obteve-se o seguinte resultado para a EA:
Você pode encontrar os resultados de um teste para a frente, fora da área de otimização na nossa revista: edição de 21.04.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8088
Execução de ordens por linhas obliquas. Para efeitos de negociação real e aprendizagem, ordens gráficas são implementadas no Testador. A EA foi avaliadao no Fórum MQL4. Version_V5 considera todas as sugestões e desejos.Dolly_Trading Times _3
Indicador Dolly_Trading Times _3. Exibe horas trabalhadas.
Canto direito - direção do movimento de preços; sinais de 8(9) TFs (1M-1W); para 8 MAs (def. 5,21,55)b-SharingDoW
O recebimento dos resultados dos testes de EA pelos dias da semana.