MAとADXインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。

自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_12.php.

詳細はこちらの2008年4月21日号に掲載された記事よりお願いします。: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29.

また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=65

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

  1. ユーロドル 日足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。
  2. 14期間のADXを描画し、インジケータのレベルを20に設定します。21期間のMAを描画します。
  3. 取引シグナル:
    • 買いシグナル: 足がMAより上に閉じられ、ADXが20のレベルを上回るタイミング;
    • 売りシグナル: 足がMAより下に閉じられ、ADXが20のレベルを上回るタイミング
    • どんな場合にもMAとの交差でエントリーします。

上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。

損切り、利益確定、そしてトレーリングストップを加えました。最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:

フォワードテストはこちらの2008年4月21日号に掲載された記事よりお願いします。: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29


