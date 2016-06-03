私たちのファンページに参加してください
ADX & MA - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 888
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MAとADXインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。
自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_12.php.
詳細はこちらの2008年4月21日号に掲載された記事よりお願いします。: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29.
また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=65
EAのアルゴリズムは以下の通りです。:
- ユーロドル 日足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。
- 14期間のADXを描画し、インジケータのレベルを20に設定します。21期間のMAを描画します。
- 取引シグナル:
- 買いシグナル: 足がMAより上に閉じられ、ADXが20のレベルを上回るタイミング;
- 売りシグナル: 足がMAより下に閉じられ、ADXが20のレベルを上回るタイミング
- どんな場合にもMAとの交差でエントリーします。
上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。
損切り、利益確定、そしてトレーリングストップを加えました。最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:
フォワードテストはこちらの2008年4月21日号に掲載された記事よりお願いします。: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8088
