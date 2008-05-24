请观看如何免费下载自动交易
交易策略以两个指标为基础: ADX и MA
交易策略运算:
1.打开货币对 EURUSD的日图表，标准手数 0,1；
2. 在时间周期为14图表上绘制ADX，指标的水平为20；在时间周期为 21的图表上绘制 MA 。
买入信号: 柱在 MA上端平仓并且 ADX线超过 20。
卖出信号: 柱在 MA 下端平仓并且ADX线超过20。
在时间段 2007.01.11 - 2008.01.11内测试我们得到的结果(开盘价)
我们加入 TakeProfit, StopLoss, TralingStop之后，优化智能交易新参量在相同时间周期测试得到的结果：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8088
