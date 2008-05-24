交易策略以两个指标为基础: ADX и MA

更多详细的系统描述点击查看 http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_12.php

关于测试系统的更加详细信息 21.04.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29

您可以在我们的论坛上发表自己的意见或建议: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=65

交易策略运算:

1.打开货币对 EURUSD的日图表，标准手数 0,1；

2. 在时间周期为14图表上绘制ADX，指标的水平为20；在时间周期为 21的图表上绘制 MA 。

买入信号: 柱在 MA上端平仓并且 ADX线超过 20。

卖出信号: 柱在 MA 下端平仓并且ADX线超过20。

在时间段 2007.01.11 - 2008.01.11内测试我们得到的结果(开盘价)

我们加入 TakeProfit, StopLoss, TralingStop之后，优化智能交易新参量在相同时间周期测试得到的结果：



