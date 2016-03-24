CodeBaseKategorien
Indikatoren

MTF_4 TF XO_M30D1 - Indikator für den MetaTrader 4

Urheber: forex-tsd.com

Indicator MTF_4 TF XO_M30D1. Arbeitet mit dem Indikator XO.

Indicator MTF_4 TF XO_M30D1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8070

