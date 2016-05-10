Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MTF_4 TF XO_M30D1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 691
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: forex-tsd.com
Indicador MTF_4 TF XO_M30D1. Funciona com o indicador XO.
Indicador MTF_4 TF XO_M30D1
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8070
MTF_HI_LOW_v1
Indicador MTF_HI_LOW_v1.gpfTCPivotLimit
Idealizado em Sistema de Negociação com a liberação dos níveis intraday do indicador Pivot
Damiani_volatmeter
Indicador Damiani_volatmeter.ang_AZad_Css[cw]
Indicador ang_AZad_Css[cw].