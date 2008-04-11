Смотри, как бесплатно скачать роботов
MTF Heiken_Ashi - индикатор для MetaTrader 4
- 7209
Автор: не указан
Индикаторы MTF Heiken_Ashi и MTF Heiken_Ashi_[sw]. Работают с индикатором Heiken Ashi.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8061
