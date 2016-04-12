コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MTF Heiken_Ashi - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1102
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者: 不明

インディケータMTF Heiken_AshiとMTF Heiken_Ashi_[sw]。インディケータHeiken Ashiとともに動作します。


チャート内の表示


オシレータ

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8061

