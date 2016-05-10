CodeBaseSeções
Indicadores

MTF Heiken_Ashi - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1067
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: não especificado

Indicadores MTF Heiken_Ashi e MTF Heiken_Ashi_[sw]. Trabalha com o indicador Heiken Ashi.

Indicador MTF Heiken_Ashi


Indicator MTF Heiken_Ashi_[sw]

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8061

