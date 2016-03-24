CodeBaseKategorien
Indikatoren

MTF Heiken_Ashi - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
829
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Urheber: nicht angegeben

Indikatoren MTF Heiken_Ashi und MTF Heiken_Ashi_[sw]. Arbeitet mit dem Indikator Heiken Ashi.

Indicator MTF Heiken_Ashi


Indicator MTF Heiken_Ashi_[sw]

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8061

