MTF Heiken_Ashi - Indikator für den MetaTrader 4
- 829
Urheber: nicht angegeben
Indikatoren MTF Heiken_Ashi und MTF Heiken_Ashi_[sw]. Arbeitet mit dem Indikator Heiken Ashi.
Indicator MTF Heiken_Ashi
Indicator MTF Heiken_Ashi_[sw]
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8061
