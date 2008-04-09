Смотри, как бесплатно скачать роботов
FX-TREND - индикатор для MetaTrader 4
Еще одна интерпретация видения всем известного индикатора ZigZag.Volatility
Простой индикатор, который считает только волатильность определенной пары (или иного инструмента, доступного в терминале).
FX-CHAOS
Наброски советника, работающего по H4 с первым входом по дневному графику.С использованием фиксировано - пропорционального метода управления капиталом и обратной пирамиды.FX-CHAOS_SCALP
Наброски советника, торгующего с использованием ZIGZAG-FRACTALS по high/low предыдущего бара на часовом графике в направлении дневного тренда. Тейк профит 13 пунктов.