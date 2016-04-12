無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FX-TREND - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 910
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8057
TRAYLER+
まず最初にトレーリングのために作り出したが、その後にグラフィカルな注文管理が追加されました。FX-CHAOS
まずは4時間足から見て、時間足を長くして日足でエントリーするEAのドラフトです。固定比率資産管理メソッドと逆ピラミッドをベースにしています。
Reverse
指定された通貨ペアのポジションを転換します。Polarized Fractal Efficiency
フラクタルの効果がKAMA（カウフマンの適応移動平均）と同様に計算されます。プラス分極と追加的な指数移動平均。