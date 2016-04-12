まず最初にトレーリングのために作り出したが、その後にグラフィカルな注文管理が追加されました。

まずは4時間足から見て、時間足を長くして日足でエントリーするEAのドラフトです。固定比率資産管理メソッドと逆ピラミッドをベースにしています。