コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FX-TREND - MetaTrader 4のためのインディケータ

Pavel | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
910
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8057

TRAYLER+ TRAYLER+

まず最初にトレーリングのために作り出したが、その後にグラフィカルな注文管理が追加されました。

FX-CHAOS FX-CHAOS

まずは4時間足から見て、時間足を長くして日足でエントリーするEAのドラフトです。固定比率資産管理メソッドと逆ピラミッドをベースにしています。

Reverse Reverse

指定された通貨ペアのポジションを転換します。

Polarized Fractal Efficiency Polarized Fractal Efficiency

フラクタルの効果がKAMA（カウフマンの適応移動平均）と同様に計算されます。プラス分極と追加的な指数移動平均。