Ursprünglich war dieser EA nur für Trailing entwickelt worden, aber später wurden noch grafische Order-Management-Elemente hinzugefügt.

Entwurf eines EAs, der auf dem H4 Timeframe arbeitet, erste Eröffnung einer Position im Tages-Chart. Er verwendet die Ryan Jones' Fixed Ratio Money Management Methode und die rückwärts aufgebaute Pyramide.