FX-TREND - Indikator für den MetaTrader 4
TRAYLER+
Ursprünglich war dieser EA nur für Trailing entwickelt worden, aber später wurden noch grafische Order-Management-Elemente hinzugefügt.FX-CHAOS
Entwurf eines EAs, der auf dem H4 Timeframe arbeitet, erste Eröffnung einer Position im Tages-Chart. Er verwendet die Ryan Jones' Fixed Ratio Money Management Methode und die rückwärts aufgebaute Pyramide.
Reverse
Alle Positionen zu dem aktuellen Symbol werden umgekehrt.Polarized Fractal Efficiency
Fractal efficiency wird wie in dem KAMA, Kaufman’s Adaptive Moving Average efficiency ratio, berechnet, zuzüglich Polarisation und mit optionalen exponentiell gleitendem Durchschnitt.