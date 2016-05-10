CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FX-TREND - indicador para MetaTrader 4

Pavel | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
898
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8057

TRAYLER+ TRAYLER+

Eu iria usar o EA para trailing, mas foi acrescentado ogerenciamento de ordens gráficas durante a programação.

FX-CHAOS FX-CHAOS

Projeto de EA que funciona no H4, entra pela primeira vez no gráfico diário. Ele usa o método de gestão de dinheiro "Ryan Jones' Fixed Ratio" e a "pirâmide reversa".

Reverse Reverse

Ele inverte todas as posições no ativo corrente.

Eficiência Fractal Polarizada Eficiência Fractal Polarizada

A eficiência Fractal é calculada como a eficiência proporcional do KAMA (Kaufman’s Adaptive Moving Average), além da polarização e com a opção da média móvel exponencial.