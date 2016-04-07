CodeBaseSecciones
Gann Hi-lo Activator SSL - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: Kalenzo

Este simplísimo indicador conviene para los que se inician en MQL4.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8032

