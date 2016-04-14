CodeBaseSecciones
Indicadores

QQE with Alerts - indicador para MetaTrader 4

Autor: Tim Hyder

Versión modificada del indicador Qualitative Quantitative Estimation.

