Linear Regression Channel - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2596
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Ferramenta Linear de Regressão Personalizada. Os valores de linha LR e as linhas Suporte e Resistência são em buffers.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8016
