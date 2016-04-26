Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Linear Regression Channel - Indikator für den MetaTrader 4
Angepasstes Linear Regression Tool. Werte der LR Linie und Unterstützungen und Widerstände sind in den Buffern.
RoundLevels
Der Indikator RoundLevels zeichnet die zwei nächstgelegenen "runden" Levels über und unter dem aktuellen Preis. Kurze englische Kommentare sind in der MQ4-Datei enthalten.Elite eFibo Trader
Fibonoacci trading Expert Advisor für MetaTrader 4.
TDI-With Alerts
Indikator TDI-With Alerts. Die Beschreibung steht im Code.QQE with Alerts
Die modifizierte Version des Indikators Qualitative Quantitative Estimation.