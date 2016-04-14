El indicador técnico "Rango Porcentual de Williams" (Williams’ Percent Range, %R) es un indicador dinámico que determina el estado de sobrecompra/sobreventa. El Williams’ Percent Range parece mucho al indicador técnico Stochastic Oscillator. La diferencia entre ellos consiste sólo en que el primero tiene la escala invertida y el segundo se construye utilizando el suavizado interno.

Los valores del indicador dentro del rango de -80% a -100% indican en el estado de sobreventa. Los valores del indicador de -20% a 0% significan que el mercado está sobrecomprado. Para construir el indicador Williams Percent Range en la escala invertida, a sus valores suelen asignarles el signo negativo (por ejemplo, -30%). Durante el análisis se puede ignorar el signo negativo.

Según la regla general para todos los indicadores de sobrecompra/sobreventa, es mejor esperar a que los precios se giren en la dirección correspondiente para empezar a actuar según sus señales. Así, si el indicador de sobrecompra/sobreventa indica el estado de sobrecompra, antes de vender los títulos será mejor esperar el giro de los precios hacia abajo.

Williams Percent Range, %R



El indicador Williams Percent Range tiene una particularidad interesante de anticipar de una manera inexplicable los giros de los precios.



Casi siempre forma un pico y se gira hacia abajo un determinado período de tiempo antes de que el precio alcance su pico y se gire hacia abajo. De la misma manera el Williams Percent Range suele formar un valle y de antemano se gira hacia arriba.



Fórmula y valores



La fórmula del cálculo del indicador Williams’ Percent Range parece a la fórmula para el Stochastic Oscillator:

%R = -(MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100



Donde:

CLOSE (i) — precio de cierre de hoy;

MAX (HIGH (i - n)) — máximo mayor en n periodos anteriores;

MIN (LOW (i - n)) — mínimo menor en n periodos anteriores.





Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Williams Percent Range en el apartado Análisis técnico: Williams Percent Range