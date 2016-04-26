CodeBaseKategorien
Indikatoren

MTF_ChandelierStops_60min - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Zathar

Eine weitere Version des ChandelierStops Indikators. Funktioniert zusammen mit ChandelierStops_v1.

Indicator MTF_ChandelierStops_60min

