Индикаторы

MTF_ChandelierStops_60min - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Zathar
3823
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Zathar

Еще одна версия индикатора ChandelierStops. Работает вместе с индикатором ChandelierStops_v1.

