Indicador modificado KDJ y sistema comercial automático KDJ - Asesor Experto para MetaTrader 4
- 894
-
- Publicado:
Publicado:
Translated from Chinese by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/zh/code/7934
Candle_Signal
Indicador Candle_Signal. Indicador de señal.18_28Cross
Indicador 18_28Cross.
MTF-Dinapoli_Target
Indicador MTF-Dinapoli_Target. Trabaja junto con DinapoliTargets.GMacd_Signals
Indicador GMacd_Signals. Se puede utilizar como filtro.