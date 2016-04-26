Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
GMacd_Signals - indicador para MetaTrader 4
1018
-
Autor: Muhammad Hamizi Jaminan (hymns) & CJA
Indicador GMacd_Signals. Vai se aproximar como um filtro.
