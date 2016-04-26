Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
GMacd_Signals - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Muhammad Hamizi Jaminan (hymns) & CJA
GMacd_Signals Indikator. Geeignet als Filter.
GMacd_Signals Indikator. Geeignet als Filter.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7939
