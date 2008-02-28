Индикатор дневных пивот уровней с точным и информативным отображением на графике.



Трейдеру нужно указать два входных параметра: LocalTimeZone — часовой пояс торгового сервера MT4 (например "-5", если сервер использует время Нью-Йорка) и DestTimeZone — часовой пояс торговой сессии, для которой вы хотите рассчитать уровни пивот (например "+9" для торговой сессии Токио).