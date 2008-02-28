CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TZ-Pivot - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8926
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор дневных пивот уровней с точным и информативным отображением на графике.

Трейдеру нужно указать два входных параметра: LocalTimeZone — часовой пояс торгового сервера MT4 (например "-5", если сервер использует время Нью-Йорка) и DestTimeZone — часовой пояс торговой сессии, для которой вы хотите рассчитать уровни пивот (например "+9" для торговой сессии Токио).

TZ Pivot

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7921

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

Эта торговая механизированная система предназначена для работы по валютной паре eur/usd на часовом графике. Отличные результаты.

MTF BB-Squeeze MTF BB-Squeeze

Индикатор BB-Squeeze. Модифицированная версия. Для работы нужен индикатор bbsqueeze.

KaufWMAcross KaufWMAcross

Индикатор KaufWMAcross. Работает с индикатором Kaufman.

IFish IFish

Индикатор IFish.