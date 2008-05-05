请观看如何免费下载自动交易
作者: Forex-TSD
指标 FFS CrossTiming。显示 cros相关柱的全部趋势。详细信息请查看指标代码。
J. F. Ehlers的重心（Center of Gravity）
重心是种振荡器由 John F. Ehlers 创建并在股票和商业杂志上发表 (May 2002)。质量指标
该质量指标以最高和最低价格之间变化的距离为基础探测趋势。如果距离变宽，质量指标增加，如果距离变窄，质量指标减少。
AUTO_STOP_REVERS
一个修改的抛物线。它根据市场的状况选择进入或离开的切入点。MTF_ChandelierStops_60min
指标ChandelierStops的另外一个版本。与指标ChandelierStops_v1一起运行。