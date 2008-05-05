重心是种振荡器由 John F. Ehlers 创建并在股票和商业杂志上发表 (May 2002)。

该质量指标以最高和最低价格之间变化的距离为基础探测趋势。如果距离变宽，质量指标增加，如果距离变窄，质量指标减少。