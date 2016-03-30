CodeBaseSecciones
Autor: Forex-Experts

Asesor Experto ASC++.

ATENCION: ¡por defecto, tiene desactivado la confirmación manual del trading!
El Trailing Stop no está presente, además hay problemas con los pares de YEN. Se “escurre” en caso del flat. Evita SWAP (cierra las órdenes a las 23:59 y las abre en seguida).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7875

