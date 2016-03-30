Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ASC++ - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 715
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Forex-Experts
Asesor Experto ASC++.
Asesor Experto ASC++.
ATENCION: ¡por defecto, tiene desactivado la confirmación manual del trading!El Trailing Stop no está presente, además hay problemas con los pares de YEN. Se “escurre” en caso del flat. Evita SWAP (cierra las órdenes a las 23:59 y las abre en seguida).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7875
Daily range
Previsión de los rangos diarios de precios. Este indicador muestra los niveles de soporte/resistencia del día actual.Eugene
Se utilizan los mínimos y máximos del día anterior. Perdón, por falta de comentarios.
SilverTrend v3
Asesor Experto Silver Trend v3. Abre una operación.Probe
Asesor Experto Probe.