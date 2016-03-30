CodeBaseSecciones
Daily range - indicador para MetaTrader 4

Daily_range.mq4 (3.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: mishanya

Previsión de los rangos diarios de precios. Este indicador muestra los niveles de soporte/resistencia del día actual. Esta previsión se basa en los niveles de precios del día anterior. Puede encontrar las fórmulas del cálculo de los niveles en el libro de Thomas Demark titulado “Análisis técnico - nueva ciencia

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7874

Eugene Eugene

Se utilizan los mínimos y máximos del día anterior. Perdón, por falta de comentarios.

