Autor: mishanya
Previsión de los rangos diarios de precios. Este indicador muestra los niveles de soporte/resistencia del día actual. Esta previsión se basa en los niveles de precios del día anterior. Puede encontrar las fórmulas del cálculo de los niveles en el libro de Thomas Demark titulado “Análisis técnico - nueva ciencia”
Eugene
Se utilizan los mínimos y máximos del día anterior. Perdón, por falta de comentarios.Nextbar
ASC++
