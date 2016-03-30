注意: 初期設定として、手動による確認が無効にされました。





制作者: Forex-Expertsエキスパートアドバイザ ASC++トレーリングストップは無いし、円が絡んだ通貨ペアに関するバグがあります。レンジ相場で損失を与える可能性があります。スワップを避けます (23時59分に注文を一括決済して、すぐに開始する)。