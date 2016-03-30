無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ASC++ - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 763
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Forex-Experts
エキスパートアドバイザ ASC++
エキスパートアドバイザ ASC++
注意: 初期設定として、手動による確認が無効にされました。トレーリングストップは無いし、円が絡んだ通貨ペアに関するバグがあります。レンジ相場で損失を与える可能性があります。スワップを避けます (23時59分に注文を一括決済して、すぐに開始する)。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7875
