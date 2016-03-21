CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

ASC++ - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
676
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ASChq.mq4 (13.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: Forex-Experts



Expert Adviser ASC++.



Achtung: Die händische Bestätigung des Handels ist standardmäßig abgeschaltet!

Es gibt keinen Trailing-Stop, ferner gibt es Probleme YEN-Paaren. Er verliert in einer Seitwärtsbewegung. Er vermeidet die Swap-Gebühr (schließt Orders um 23:59 und öffnet sie danach).





Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7875

Daily range Daily range

Vorhersage der Preisspanne des Tages Dieser Indikator zeigt die Widerstands- und Unterstützungs-Stufen des aktuellen Tages an.

Eugene Eugene

Es werden das Maximum und das Minimum der vorherigen Tages verwendet. Ich entschuldige mich dafür keine Kommentare geschrieben zu haben.

SilverTrend v3 SilverTrend v3

Adviser Silver Trend v3. Öffnet eine Position.

Probe Probe

Adviser Probe.