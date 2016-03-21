Autor: mishanya

Vorhersage der Preisspanne des Tages Dieser Indikator zeigt die Widerstands- und Unterstützungs-Linien des aktuellen Tages an, die Vorhersage der Stufen beruhen auf den Preis-Stufen der vorherigen Tages. Die Formel dieser Berechnung steht in Thomas Demarks Buch: "The New Science of Technical Analysis".