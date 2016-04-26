CodeBaseSeções
Indicadores

Daily range - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Visualizações:
902
Avaliação:
(4)
Publicado:
Autor: mishanya

Prognóstico das gamas diárias de preços. Este indicador mostra os níveis de suporte e resistência do dia atual, prognosticados com base nos níveis de preço do dia anterior. As fórmulas de cálculo podem ser encontradas no livro de Thomas DeMark "The New Science of Technical Analysis".


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7874

