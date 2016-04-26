Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Daily range - indicador para MetaTrader 4
Autor: mishanya
Prognóstico das gamas diárias de preços. Este indicador mostra os níveis de suporte e resistência do dia atual, prognosticados com base nos níveis de preço do dia anterior. As fórmulas de cálculo podem ser encontradas no livro de Thomas DeMark "The New Science of Technical Analysis".
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7874
