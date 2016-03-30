コードベースセクション
インディケータ

Daily range - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
制作者: mishanya

デイレンジを予測します。このインディケータは、昨日の価格のレベルに基づいて予測された当日のサポート/レジスタンスレベルを表示します。計算式は、トーマス・デマーク著 『テクニカル分析の新しい科学』から調べることができます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7874

