無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Daily range - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1030
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: mishanya
デイレンジを予測します。このインディケータは、昨日の価格のレベルに基づいて予測された当日のサポート/レジスタンスレベルを表示します。計算式は、トーマス・デマーク著 『テクニカル分析の新しい科学』から調べることができます。
デイレンジを予測します。このインディケータは、昨日の価格のレベルに基づいて予測された当日のサポート/レジスタンスレベルを表示します。計算式は、トーマス・デマーク著 『テクニカル分析の新しい科学』から調べることができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7874
ASC++
エキスパートアドバイザ ASC++SilverTrend v3
エキスパートアドバイザ Silver Trend v3。1つの方向に1つの取引だけを開きます。