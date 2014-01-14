Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ultra Spearman Rank Correlation - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1605
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador se basa en los valores de las varias líneas de señal del indicador SpearmanRankCorrelation. El algoritmo de cálculo de las líneas de señal se ve de la siguiente manera. Los parámetros de entrada contenidos
- rangeN - promediando el periodo;
El conjunto de las líneas de señal se calcula utilizando la fórmula de la progresión aritmética:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
El valor de los Números de la variable varía desde 0 a StepsTotal. Los períodos resultantes se añaden a las arrays y se utilizan en el cálculo de los valores promediados del indicador SpearmanRankCorrelation. El cálculo de la dirección de la tendencia actual se basa en los valores de tendencia promediados para todas las líneas de señal.
Por último, los valores positivos y negativos de las tendencias se promedian y se usan como líneas indicadoras, mostradas como un histograma de color, se representan gráficamente usando el estilo gráfico DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. El histograma de color depende de la dirección de la tendencia, la anchura del histograma depende de la fuerza de la tendencia.
Para los valores de los indicadores fuera de los niveles de sobrecompra y sobreventa se utilizan los colores oscuros. Para los valores de sobrecompra / sobreventa se utilizan los colores claros.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ input int rangeN=14; //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Método de suavizado input int StartLength=3; // Longitud del inicio input int WPhase=100; // Fase //---- input uint Step=5; // Pasos del periodo input uint StepsTotal=10; // Pasos totales //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Smooth method input int SmoothLength=3; // Longitud del suavizado input int SmoothPhase=100; // Suavizado de la fase //---- input uint UpLevel=80; // Nivel de sobrecompra (en %) input uint DnLevel=20; // Nivel de sobreventa (en %) input color UpLevelsColor=Blue; // Color de nivel de sobrecompra input color DnLevelsColor=Blue; // Color del nivel de sobreventa input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo del nivel input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Ancho del Nivel
El indicador tiene la posibilidad de seleccionar la suavización de la docena de posibles versiones:
- SMA - media móvil simple
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralinear;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que los parámetros de la fase 1 y fase 2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
El indicador utiliza el indicador SpearmanRankCorrelation.mq5, debe colocarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include.
Indicador Ultra Spearman Rank Correlation
