Dieser Tredndindikator basiert auf dem SpearmanRankCorrelation Indikator. Der Algorithmus für die Berechnung der Signallinien lautet wie folgt. die Eingabeparameter enthalten



rangeN - Mittelungsperiode;

die Menge der Signallinie wird mit der arithmetischen Progressionsformel berechnet:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Der Wert der Number Variablen variiert von 0 bis StepsTotal. Der sich ergebenden Perioden werden zu den Arrays hinzugefügt und in den der Berechnung der gemittelten Werte des SpearmanRankCorrelation Indikators verwendet. Die Berechnung der aktuellen Trendrichtung basiert auf den gemittelten Trendwerten aller Signallinien.

Schlußendlich werden die positiven und negativen Werte des Trends gemittelt und als Indikatorlinien verwendet, welche als farbiges Histogramm dargestellt und im DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Drawing Style dargestellt werden. Die Histogrammfarbe hängt von der Trendrichtung ab, das Histogramm hängt von der Stärke des Trends ab.

Für Indikatorwerte außerhalb des Überkauft- und Überverkauftlevels werden dunkle Farben verwendet. Für die Überkauft/Überverkauftwerte werden helle Farben verwendet.

Eingabeparameter:

input int rangeN= 14 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Beim Indikator ist es möglich die Glättung aus Dutzenden von verschiedenen Versionen auszuwählen:

SMA - einfacher Gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller Gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter Gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter Gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - (Tillsons mehrfach expontentielles) Tillson's multiple exponential smoothing; VIDYA - Glättung mit Hilfe von Tushar Chande's Algorithmus;

AMA - Glättung mit Hilfe von Perry Kaufman's Algorithmus.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Phase1 und Phase2 Parameter völlig verschiedene Bedeutung für verschiedene Glättungsalgorithmen haben. Für den JMA handelt es sich um eine externe Phasenvairable mit Werten von -100 bis +100. Für T3 ist es das Glättungsverhältnis multipliziert mit 100 um ihn besser darstellen zu können, für VIDYA ist eine eine CMO Oszillator Periode und für den AMA ist eine die langsame EMA Periode. In den anderen Algorithmen beeinflussen diese Parameter die Glättung nicht. Für die AMA fast EMA Periode ist es ein fixer Wert, dieser ist standardmäßig 2. Das Verhältnis vom potenzieren ist für den AMA ebenso 2.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der Indikator verwendet den SpearmanRankCorrelation.mq5 Indikator, er muss in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden.

Ultra Spearman Rank Correlation Indikator